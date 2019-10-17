Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 21:09

Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Власти сирийских курдов не устраивает то, что зона безопасности на севере Сирии, решение о создании которой приняли Турция и США, будет простираться вглубь территории Сирии на 30 км, сообщили в четверг СМИ, близкие к сирийским курдам.

"Мы ранее уже заявляли, что отвергаем предложения Турции вступить на территорию Сирии на глубину в 30 км", - приводят СМИ слова представителя администрации самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии Алдара Халила.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре в четверг заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км) к югу от границы" с Турцией.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о создании на севере Сирии зоны безопасности, которая будет контролироваться турецкими силами.

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