Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 19:02

Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий "Сирийских демократических сил" (СДС) генерал Мазлум Абди приветствует предложение Германии по созданию зоны безопасности на севере Сирии под международным контролем, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы этого требуем, и согласны на это", - сказал он.

Ранее в интервью "Немецкой волне" министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России.

Крамп-Карренбауэр пообещала обсудить инициативу на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября. Решение, будет ли бундесвер принимать участие в контроле за небезопасным регионом, остается за бундестагом. Неизвестно, поддержат ли инициативу партнеры ХДС/ХСС по "Большой коалиции" СДПГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - "ИФ") в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

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