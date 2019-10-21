Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 18:11

Дубай. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Жители сирийского города Эль-Камышлы, преимущественно населенного курдами, забросали картошкой американских военных, которые покидали северо-восток Сирии, сообщает агентство Associated Press.

Недовольные местные жители выкрикивали лозунги с критикой Вашингтона. Среди них - "Нет - Америке!", "Америка лжет".

"Американцы убегают как крысы", - сказал один из жителей, когда бронемашины долгое время поддерживавших их американцев проезжали по улице города.

Похожая ситуация произошла в ночь на понедельник в районе города Таль-Тамр. Когда американские военные покидали свои позиции, группа протестующих с плакатами в руках заблокировала им проезд.

"Спасибо американскому народу, но Трамп предал нас", - говорилось на одном из плакатов.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.

Также Трамп заверял, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий на севере Сирии и в районах, где действует перемирие в Сирии.

Между тем, ранее шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что обсуждает вариант сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГ (запрещена в РФ).

По его словам, некоторые из американских подразделений на северо-востоке Сирии все еще остаются на своих позициях, и войска все еще дислоцированы в населенных пунктах возле нефтяных полей. При этом, отметил Эспер, США контактируют с сирийскими курдами по поводу того, как не позволить боевикам ИГ захватить нефтяные месторождения.

Вывод сил США последовал за проведенной в октябре турецкой операцией "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Цель операции - вытеснить курдских бойцов

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