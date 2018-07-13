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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 8:23 13.07.2018 - 08:23

Пекин. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Причиной инцидента с самолетом китайской авиакомпании Air China стало курение пилота в кабине во время полета, сообщили местные СМИ со ссылками на заключение, сделанное по результатам расследования.

"Предварительное расследование показало, что второй пилот закурил в кабине электронную сигарету", - цитируют СМИ заявление представителей авиационных властей КНР.

В разъяснения говорится, что дым от электронной сигареты просочился в салон авиалайнера, что без участия экипажа привело к отключению системы кондиционирования и резкому снижению уровня кислорода. В результате самолет начал резкое снижение до высоты в 3 тыс. м.

Инцидент произошел 10 июля с самолетом Boeing 737, выполнявшим рейс из Гонконга в город Далянь через 1,5 часа после взлета. Экстренная посадка не производилась, самолет приземлился в точке назначения. Пострадавших нет.

Расследование приводилось Администрацией гражданской авиации Китая. Курение в самолетах китайских авиакомпаний, в том числе электронных сигарет, строго запрещено.

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