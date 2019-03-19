Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 17:06

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн продолжит работать в министерстве юстиции, в то время как спецпрокурор Роберт Мюллер завершает расследование по "российскому делу", сообщает во вторник американское издание The Hill.

"Заместитель генпрокурора США Р.Розенстайн останется в Минюсте США дольше, чем ожидалось. Согласно сообщениям СМИ, ранее он планировал уйти с этой должности в середине марта", - пишет The Hill.

"Многие ожидали, что Р.Розенстайн уйдет из министерства в середине месяца после того, как Уильям Барр был утвержден на посту главы Минюста (сенатом США - ИФ)", - подчеркивает издание.

До утверждения У.Барра именно Р.Розенстайн курировал расследование Р. Мюллера по "российскому делу".

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников команды спецпрокурора либо уже ее покинули, либо объявили о планах сделать это. Американские СМИ полагают, что это свидетельствует о завершении работы команды Р.Мюллера над расследованием относительно российского вмешательства в американские выборы президента 2016 года.

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