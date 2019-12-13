Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 5:45

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г.

Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.

В 7:30 МСК британская валюта торговалась на уровне $1,3460.

Рост фунта стал рекордным за два с половиной года, и он достиг по отношению к доллару рекордных с мая 2018 г отметок, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Аа им

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