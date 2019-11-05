Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 10:29

Пекин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Курс доллара США относительно юаня во вторник опустился ниже отметки в 7 юаней/$1 впервые с начала августа на фоне оптимизма трейдеров относительно хода торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

По данным на 11:55 МСК курс доллара находится на уровне 6,9946 юаня, что на 0,5% ниже уровня предыдущей сессии. Курс доллара относительно офшорного юаня (торгуется в Гонконге) опустился в ходе торгов также на 0,5%, до 6,9962 юаня.

Трейдеры ждут от США и Китая подтверждения, что стороны близки к заключению торгового соглашения.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определения Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай оценивает потенциальные площадки для встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске.

Росс выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса". При этом оно, по его словам, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

"Юань останется сильным, - отмечает аналитик по валютному сектору Bank of East Asia Алан Ип. - Инвесторы надеются, что США и Китай подпишут торговое соглашение в ноябре. Если это произойдет, курс юаня может подняться до 6,95 юаня/$1".

Пк аш де

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