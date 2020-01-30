Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 8:58

Гонконг. 30 января. ИНТЕРФАКС - Китайская нацвалюта дешевеет относительно доллара США на торгах в Гонконге, в результате курс так называемого офшорного юаня превысил отметку 7 юаней за $1 впервые с конца декабря.

Распространение нового смертельного коронавируса в КНР усиливает обеспокоенность инвесторов относительно негативных последствий для экономики страны, отмечает агентство Bloomberg.

Утром в четверг офшорный юань подешевел на 0,5% и торговался в районе 7,0025 юяна/$1. Биржи материковой части Китая по-прежнему закрыты в связи с каникулами, связанными с празднованием нового года по лунному календарю, которые были продлены до понедельника.

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