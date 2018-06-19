Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 16:09 19.06.2018 - 16:09

Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Курс юаня к доллару США во вторник упал до минимального уровня за пять месяцев на фоне усилившегося давления американских властей на Пекин в плане торговли.

Курс юаня по итогам торгов в Шанхае опустился на 0,7%, до 6,4833 юаня/$1, что является минимумом с января текущего года. Офшорный юань в Гонконге подешевел на 0,5%, до 6,4864 юаня/$1.

Китайский рынок акций также упал во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Д.Трамп заявил, что если Пекин - в ответ на ранее объявленное Вашингтоном повышение пошлин на китайские товары на сумму в $50 млрд - предпримет ответные шаги в отношении американских товаров, то "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

"Юань продолжит дешеветь, поскольку торговая война с США негативно скажется на объеме китайского экспорта и сократит профицит счета текущих операций КНР", - отмечает главный экономист DBS Bank Hong Kong Ltd. Натан Чоу.

"Однако китайские власти постараются обеспечить, чтобы темпы ослабления юаня были постепенными. Это не должно вновь спровоцировать мощного оттока капитала из страны", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В последние недели валюты азиатских emerging markets дешевели относительно доллара США, тогда как юань в сравнении с ними оставался достаточно стабильным. Это может означать, что "Китай проводил интервенции, чтобы поддержать нацвалюту", заявил экономист Capital Economics Оливер Джонс.

"С середины апреля, когда валюты азиатских emerging markets начали слабеть, юань потерял лишь порядка 2% относительно доллара США", - цитирует О.Джонса MarketWatch.

Валюты других развивающихся рынков в регионе за этот период подешевели на 5% и более относительно доллара.

С начала текущего года юань, как в Шанхае, так и в Гонконге, подорожал примерно на 0,5% относительно американской валюты, свидетельствуют данные FactSet.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ак*

Neuer Inhalt Horizontal Line