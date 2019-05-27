Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 17:03

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастиян Курц в понедельник заявил о готовности его Австрийской народной партии поддержать следующее правительство, которое будет сформировано после сегодняшнего вотума недоверия со стороны парламента.

"Конечно, мы не будем создавать препятствий на пути будущего правительства, а, наоборот, будем как можно больше его поддерживать", - сказал Курц, выступая с речью после объявления недоверия его правительству.

Он подчеркнул, что его Австрийская народная партия будет способствовать стабильности в стране.

Ранее в понедельник парламент Австрии выразил недоверие правительству канцлера Себастиана Курца. После полутора лет его пребывания в должности канцлера правительство Курца столкнулось с кризисом вслед за политическим скандалом с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

1тэ ар

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