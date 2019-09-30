Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 11:14

Берлин. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший канцлер Австрии и глава "Австрийской народной партии" (АНП) Себастьян Курц заявляет о готовности начать переговоры вокруг формирования коалиции с партиями, прошедшими по итогам выборов в парламент, сообщает в понедельник австрийское издание Kronen Zeitung.

В интервью изданию он подчеркнул, что, как и обещал, "проведет переговоры со всеми".

Газета со своей стороны отмечает, что наиболее вероятный союз на сегодняшний день - коалиция между АНП и "Зелеными", которые вместе набирают необходимый 51% голосов. Однако между партиями существуют существенные разногласия и, прежде всего, по вопросам, связанным с миграционной политикой.

В конце недели Курцу предстоит встретиться с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, с которым он должен поделиться первыми результатами переговоров.

"Ибица (скандал с бывшим вице-премьером - ИФ) и ее последствия разрушили большое доверие. В ближайшие дни и недели я буду уделять пристальное внимание укреплению доверия и созданию сильного правительства, правительства, которое ответственно посвящает себя будущим темам", - заявил Ван дер Беллен после объявления результатов выборов.

АНП Курца выиграла в воскресенье внеочередные парламентские выборы с 37,1% голосов. Второе место получила "Социал-демократическая партия Австрии", которую поддержали 21,7% избирателей, третье - ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,1% голосов. За ними расположились партия "Зеленые" - 14%, либеральная NEOS - 7,8%, а также левопопулистская партия "Список Пильца" (JETZT) - 2%.

"Я благодарен всем, кто сегодня (выборы состоялись 29 сентября - ИФ) отдал за нас свой голос, и я обещаю, что мы сделаем все, что в наших силах, для нашей прекрасной Австрии", - написал Курц в ночь на понедельник на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее в этом году австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца, которое было сформировано силами АНП и АПС после того, как в СМИ распространили видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии.

На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера.

В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, став первой женщиной-канцлером Австрии.

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