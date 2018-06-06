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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 12:43 06.06.2018 - 12:43

Вена. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и ЕС необходимо вывести из тупика, передает в среду агентство "Блумберг".

"Отношения между ЕС и Россией зашли в тупик, и такое положение вещей не должно оставаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал он.

По его словам, в интересах России и ЕС "стремиться к сотрудничеству на нашем континенте". Также он заявил о необходимости сотрудничать по "горячим точкам", таким как Сирия и Украина.

Такие комментарии С.Курц дал после заседания правительства Австрии, проведенного в Брюсселе для подготовки к председательству в Совете ЕС.

"Это не меняет нашей позиции в отношении санкций, которые мы поддержали, но текущая обстановка (связанная с РФ - ИФ) далека от удовлетворительной", - цитирует агентство С.Курца.

Канцлер отметил, что нацелен на продолжение взаимодействия с Москвой и на "использование каналов для диалога и на попытки шаг за шагом приближаться друг к другу". При этом он признал, что параллельно с этим должна быть "необходимая реакция на поведение России".

Президент России Владимир Путин накануне посетил Австрию и провел переговоры с руководством этой страны.

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