Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 12:02

Берлин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, сообщают в субботу европейские СМИ со ссылкой на источники.

При этом пока неясно, когда именно канцлер намерен организовать в стране новые парламентские выборы. По мнению экспертов, у возглавляемой канцлером Австрийской народной партии есть хорошие шансы на успех на голосовании.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Штрахе, попавшим в связанный с Россией политический скандал.

Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщало издание Spiegel.

В частности, по данным издания, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись.

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