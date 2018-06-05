Курц обещает, что Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России
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Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вместе с тем он выразил надежду на то, что "благодаря более активному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Европейским Союзом и Россией".
С.Курц добавил, что ожидает такого же прогресса в ситуации на юго-востоке Украины, а также выполнения минских соглашений.
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Интерфакс