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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:54 05.06.2018 - 17:54

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что "благодаря более активному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Европейским Союзом и Россией".

С.Курц добавил, что ожидает такого же прогресса в ситуации на юго-востоке Украины, а также выполнения минских соглашений.

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