Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 20:35

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Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.

"Сегодня я предложил президенту провести в Австрии досрочные выборы, при этом как можно скорее", - сказал Курц, выступивший в Вене с заявлением, его выступление транслировал австрийский канал ORF.

Накануне было опубликовано видео, на котором Штрахе ведет переговоры с предполагаемой россиянкой, которая предлагает ему денежную поддержку в обмен на другую услугу. Видео предположительно было снято перед выборами в парламент в 2017 году, на записи Штрахе выражает заинтересованность предложением женщины.

Ранее в субботу Штрахе заявил об отставке.

Курц раскритиковал и Штрахе, и его партию, отметив, что после выборов правящую коалицию и правительство нужно будет сформировать заново.

"Своим поведением Австрийская партия свободы вредит реформам и мешает на пути к переменам. Она вредит имиджу нашей страны, и я хочу сказать честно, это не соответствует тому политическому подходу, который есть у меня", - добавил Курц.

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