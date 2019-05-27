Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 15:01

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник перед голосованием по вотуму недоверия заявил, что гордится результатами работы своего правительства, сообщает агентство Associated Press.

"Я очень горжусь и доволен той работой, которую наше правительство выполнило за последние полтора года", - сказал Курц, выступая в парламенте.

По его словам, после политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе, ему "было понятно, что это конец нашему коалиционному соглашению (между Австрийской народной партией (партия Курца - АНП) и Австрийской партией свободы (АПС)".

Парламент Австрии позже в понедельник планируют внести и рассмотреть предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру страны Курцу, причем ожидается, что правительство не заручится достаточной поддержкой у депутатов. В настоящее время в парламенте идет обмен мнениями по поводу сложившейся ситуации.

17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должности вице-канцлера и Австрийской партии свободы (АПС). В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение Австрийской народной партии (АНП) с АПС, обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы.

Обязанности вице-канцлера будет исполнять член АНП и нынешний министр финансов Хартвиг Лёгер. Пост министра по делам государственной службы и спорта, которые занимал Штрахе, переданы министру государственной канцелярии по делам женщин, семьи и молодежи Юлиане Богнер-Штраус из АНП.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре.

Курц принял решение уволить главу МВД Херберта Кикля и заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство. Позже все министры из АПС объявили об уходе из коалиционного правительства в понедельник.

После этого Ван дер Беллен привел к присяге новых министров переходного правительства вместо ушедших в отставку представителей АПС. Переходный кабинет будет исполнять обязанности до внеочередных парламентских выборов в сентябре.

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