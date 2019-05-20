Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля, сообщает в понедельник австрийский телеканал "ОРФ".

Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Кикль также представляет в правительстве АПС.

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