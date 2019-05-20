Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 19:07

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Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля, сообщает в понедельник австрийский телеканал "ОРФ".

Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Кикль также представляет в правительстве АПС. Представители Австрийской партии свободы ранее заявляли, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять человек из 14. В этом случае места министров в правительстве займут эксперты.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее в понедельник профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт, есть второй вариант - теоретически АПС может предложить новых министров от партии. Что произойдет дальше - пока непонятно.

"Большой вопрос состоит и в том, будет ли АПС голосовать против этого правительства в Национальном совете (австрийском парламенте), будет ли она вместе с другими представителями оппозиции вместе голосовать против канцлера Курца. Это будет означать конец правительства Курца, тогда придется уйти Курцу", - сказал политолог.

В этой связи важно, чтобы "Австрийская партия свободы в случае возможного вотума недоверия в Национальном совете не голосовала бы против правительства Курца".

"Потому что цель Себастьяна Курца - остаться в должности, сохранить правительство, но без министров Австрийской партии свободы. Это еще не решено и зависит от переговоров, которые Себастьян Курц в ближайшее время проведет с президентом, а также от переговоров Норберта Хофера (ИФ - и.о. лидера АПС) с президентом", - рассказал Манготт.

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