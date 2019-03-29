Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 16:35

*** Риск Brexit без какого-либо соглашение вырос, считает он

Берлин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил в пятницу сожаление в с вязи с тем, что британский парламент в третий раз отверг соглашение по Brexit.

"Сожалею, что соглашение о выходе отклонено в очередной раз. Мы по-прежнему выступаем за упорядоченный Brexit даже тогда, когда он кажется все менее вероятным", - написал политик в пятницу в Twitter.

В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

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