*** Риск Brexit без какого-либо соглашение вырос, считает он
Берлин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил в пятницу сожаление в с вязи с тем, что британский парламент в третий раз отверг соглашение по Brexit.
"Сожалею, что соглашение о выходе отклонено в очередной раз. Мы по-прежнему выступаем за упорядоченный Brexit даже тогда, когда он кажется все менее вероятным", - написал политик в пятницу в Twitter.
В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.
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