Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 17:05

*** Риск Brexit без какого-либо соглашения вырос, считает он

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Берлин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил в пятницу сожаление в связи с тем, что британский парламент в третий раз отверг соглашение по Brexit.

"Сожалею, что соглашение о выходе отклонено в очередной раз. Мы по-прежнему выступаем за упорядоченный Brexit даже тогда, когда он кажется все менее вероятным", - написал политик в пятницу в Twitter.

Между тем, канцлер Австрии заверил, что и Евросоюз, и его страна готовы к жесткому Brexit.

"Если в ближайшие две недели со стороны Великобритании не будет плана, то, к сожалению, дело дойдет до жесткого Brexit. Но к нему мы готовы и в Австрии, и в ЕС", - отметил С.Курц.

В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

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