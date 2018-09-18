Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:34 18.09.2018 - 13:34

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн", идет по Атлантике курсом в направлении Европы, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

В настоящее время "Гарри Трумэн" и корабли боевого охранения вошли в зону ответственности 6-го оперативного флота ВМС США, которая охватывает восточную часть Атлантики и Средиземное море.

По сообщениям ВМС США, ранее на борт авианосца в Атлантике с корабля снабжения командования морских перевозок "Роберт Пири" была произведена загрузка боеприпасов.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер "Норманди" и ракетные эсминцы "Арли Берк" и "Форест Шерман". В авианосную ударную группу также входит ракетный эсминец "Балкли", который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря.

С конца апреля по конец июня авианосная ударная группа "Гарри Трумэна" выполняла боевую задачу в Восточном Средиземноморье. Палубная авиация американского авианосца наносила авиаудары по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

1нв яч

Neuer Inhalt Horizontal Line