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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 23:14 23.05.2018 - 23:14

Стамбул. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Противодиверсионный корабль "П-433" Черноморского флота в среду проследовал через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, взяв курс на Сирию, сообщили стамбульские интернет-порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

По российской классификации, противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ РФ, для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним.

В среду также через Черноморские проливы в Средиземноморье проследовал спасательный морской буксир Черноморского флота "Шахтер".

Кроме того, в среду в акваторию Средиземного моря вошел большой десантный корабль ВМФ России "Николай Фильченков". По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Николай Фильченков" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

нв тг

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