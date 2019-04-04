Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 14:47

Берлин. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - К выборам в Европарламент в Германии допущена 41 партия, в том числе партии, представляющие коммунистов и националистов, сообщает в четверг пресс-служба Федерального избирательного комитета в Германии.

В поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы сказано, что в ФРГ к "европейским выборам допущено 41 политическое объединение".

Помимо традиционных крупных партий Христианский демократический союз (ХДС), Христианский социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/Зеленые", "Левые", "Свободная демократическая партия Германии" (СДПГ), в списке есть такие партии как: "Пираты", "Баварская партия", "Германская коммунистическая партия", "Марксистско-ленинская партия Германии", партия "Седых", "Партия гуманистов", феминистская партия "Женщины".

Под пунктом номер 11 в списке значится правоэкстремистская "Национал-демократическая партия Германии".

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.

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