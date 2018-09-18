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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:05 18.09.2018 - 13:05

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Берлинская клиника Charite привлечет экспертов-токсикологов к определению вещества, которым был отравлен активист, участник Pussy Riot Петр Верзилов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе клиники.

"Мы исходим из того, что отравление длится уже неделю. Клинические исследования определили группу действующих веществ, но конкретное отравляющее вещество ещё не известно. Поэтому мы инициировали проверку широкого спектра экспертами по токсикологии", - сообщил представитель клиники профессор Кай-Уве Эккардт, слова которого приводят в пресс-службе.

В клинике отметили, что время, в течение которого П.Верзилов должен находиться под стационарным наблюдением, станет известно в течение нескольких дней.

Ранее во вторник на пресс-конференции Кай-Уве Эккардт сообщил, что состояние П.Верзилова улучшилось, картина болезни говорит о том, что с высокой вероятностью он был отравлен.

К-У.Эккардт добавил, что врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента. "Это могут быть медикаменты, натуральные вещества", - сказал К-У.Эккардт.

П.Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - сказал источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что П.Верзилов пришел в сознание, но остался в реанимации НИИ им.Склифосовского. 15 сентября П.Верзилов был доставлен на лечение в Берлин. О его перевозке за границу сообщила девушка активиста Вероника Никульшина, отметив, что спецборт организовал отец П.Верзилова.

15 июля П.Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

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