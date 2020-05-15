Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 19:28

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В США к концу 2020 года могут бподготовить сотни миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил один из руководителей проекта "Операция "Сверхзвуковая скорость"" Монсеф Слауи.

"Недавно я узнал предварительные результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса, и эти результаты внушили в меня еще большую уверенность в том, что мы сможем распространить несколько сотен миллионов доз вакцины к концу 2020 года", - заявил Слауи.

Слауи - бывший руководитель отдела по созданию вакцин компании GlaxoSmithKline. В течение примерно восьми лет своей работы он руководил разработкой отдельных вакцин, которые защищают от гастроэнтерита у младенцев, пневмококковой инфекции и рака шейки матки. В настоящее время он является венчурным инвестором, но также входит в совет директоров биотехнологической компании Moderna.

Администрация Трампа пытается реализовать проект "Операция "Сверхзвуковая скорость"", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться ускорить разработку вакцины против коронавируса.

Ранее эксперты в сфере здравоохранения США, в частности врач-инфекционист Энтони Фаучи, заявляли, что вакцина против коронавируса может быть готова в лучшем случае в течение 12-18 месяцев.

1ви ар

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