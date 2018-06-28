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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 21:23 28.06.2018 - 21:23

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы из 34 стран мира, а также шесть международных организаций уже присоединились к созданному по инициативе ФСБ России Международному банку данных противодействия терроризму, сообщил замдиректора ФСБ РФ - руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин.

"В современных условиях особую актуальность приобретает имплементация резолюции СБ ООН 2178, направленной на выработку действенной системы контрмер в отношении иностранных террористов-боевиков, погашение эффективности информационного обмена (между ними), разработку согласованных мер по недопущению политики подпитки терроризма материально-техническими, финансовыми и кадровыми ресурсами", - сказал он, выступая на первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире ООН.

И.Сироткин отметил, что Россия "в качестве действенного инструмента для достижения этой цели готова предложить участие в наполнении и использовании Международного банка данных по противодействию терроризму".

"На сегодняшний день к нему подключена 41 спецслужба из 34 государств Европы, Азии и Африки, а также шесть международных организаций, включая антитеррористические структуры ООН и СНГ, Интерпол и РАТС ШОС", - говорится в расширенном заявлении И.Сироткина, распространенном в Генассамблее ООН.

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