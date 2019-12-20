Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 12:40

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Новейший космический корабль Starliner компании Boeing, разрабатываемый для перспективных пилотируемых полетов американских астронавтов, в пятницу успешно стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск корабля в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 мск) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты-носителя Atlas V, произведенная альянсом United Launch Alliance компаний Lockheed Martin и Boeing, оснащена российским двигателем РД-180.

Через 15 минут после старта ракета выведет корабль на суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 км и перигеем 72,8 км. После отделения от второй ступени носителя - блока Centaur корабль совершит серию самостоятельных маневров для выхода на расчетную орбиту и начала сближения с МКС.

На борту корабля в качестве пассажира находится женщина-манекен по имени Rosie ("Роузи"), одетая в синий комбинезон, и с красной банданой в белый горошек на голове. Она оснащена многочисленными датчиками для слежения за ее "самочувствием" во время полета.

В ходе испытательного полета корабль Starliner должен будет 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты питания для экипажа, одежду и подарки к Рождеству.

В составе станции корабль пробудет восемь дней. 28 декабря после его расстыковки и схождения с орбиты американская спускаемая капсула впервые совершит мягкую наземную посадку. Она должна будет приземлиться на парашютах на территории полигона "Уайт Сэндс" NASA в штате Нью-Мексико.

"Полет станет важнейшим шагом на пути к осуществлению запусков астронавтов NASA в космос на борту американских кораблей с американской земли", - подчеркнули в агентстве накануне старта.

В случае успешного полета космический корабль Starliner будет сертифицирован NASA для проведения пилотируемого полета. "Результаты испытания будут использованы для сертификации новой транспортной системы для экипажей компании Boeing для полетов астронавтов на МКС и их возращения", - отметили в NASA.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

1нв ри

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