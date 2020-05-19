Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 0:07

Токио. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Грузовой космический корабль HTV-9 в среду стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск автоматического космического корабля на орбиту с помощью ракеты-носителя H-IIB будет осуществлен в 20:30 мск с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

Корабль доставит на станцию около 5,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка японского грузового корабля с МКС запланирована на 25 мая. Она будет осуществлена с помощью захвата сблизившегося со станцией "грузовика" автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим подведением его к стыковочному узлу американского модуля МКС Harmony.

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