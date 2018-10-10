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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 14:16 10.10.2018 - 14:16

Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Подозрительный бесхозный чемодан обнаружен в среду неподалеку от телебашни в районе площади Александерплатц, в настоящее время к нему едут полицейские - криминалисты, сообщила "Интерфаксу" представитель полиции Хайди Фогт.

"Мы перекрыли доступ к улице и сейчас туда едут техники с оборудованием", - сказала собеседник агентства.

Ранее полиция через Twitter сообщила, что чемодан обнаружен на улице Панорамаштрасе - прямо у подножия башни.

Х.Фогт не уточнила, насколько, по оценкам полиции, велика вероятность ЧП, отметив, что правоохранители к таким случаям относятся "всегда внимательно".

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