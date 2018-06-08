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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:48 08.06.2018 - 11:48

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Москва призывает критически подойти к некоторым аспектам публикации газеты Wall Street Journal по поводу российско-американского саммита, заявил в пятницу "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хотел бы в этой связи призвать всех критически подойти к некоторым аспектам публикации Wall Street Journal, на которую идут ссылки", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом. Согласно источнику, В.Путин "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник".

По словам источника, В.Путин сказал С.Курцу, что "готов встретиться в Трампом в Вене во время запланированной поездки президента США в Европу в июле, когда Трамп, как ожидается, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию".

Помимо этого, писало издание со ссылкой на источник, российский лидер "не хочет, чтобы встреча состоялась в столице США" и "предпочел бы нейтральное место проведения". "Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил чиновник, которого цитирует газета.

По информации издания, Белый дом осведомлен о просьбе российского лидера и обдумывает это предложение.

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