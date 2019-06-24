Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:48

*** Обсуждение может затянуться за полночь - источник

Страсбург. 24 июня. ИНТЕРФАКС - К проекту резолюции ПАСЕ, которая открывает возможность возвращения России в ассамблею, предложено более 200 поправок, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате ассамблеи.

"Поступило более 200 поправок, это очень много, обсуждение может затянуться за полночь", - сказал собеседник агентства.

Обычно ассамблея не заходит за рамки выделенного регламентом времени и заканчивает обсуждение вовремя.

В понедельник ассамблея приступит к обсуждению доклад члена ПАСЕ Петры де Суттер, по итогам которого рассмотрит резолюцию. Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Поправка в Регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий".

Рассмотрение доклада и резолюции начнется в 16.00 по страсбургскому времени (17.00 мск).

1на де

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