Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 8:00

*** 4 ноября в России отмечается праздник - День народного единства.

В этом году он выпал на понедельник, поэтому выходными днями в РФ будут 2, 3 и 4 ноября (суббота, воскресенье, понедельник).

В связи с этим лента международных новостей 2-4 ноября будет выходить в сокращенном виде.

Гг во

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