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*** В связи с празднованием 12 июня Дня России изменен график рабочих и выходных дней.

Суббота, 9 июня, будет рабочим днем.

Выходными днями объявлены 10, 11 и 12 июня (воскресенье, понедельник и вторник).

В связи с этим с 10 по 12 июня лента международных новостей будет выходить в режиме выходных дней.

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Интерфакс