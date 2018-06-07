К сведению подписчиков: о работе "Интерфакса" 9 -12 июня
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*** В связи с празднованием 12 июня Дня России изменен график рабочих и выходных дней.
Суббота, 9 июня, будет рабочим днем.
Выходными днями объявлены 10, 11 и 12 июня (воскресенье, понедельник и вторник).
В связи с этим с 10 по 12 июня лента международных новостей будет выходить в режиме выходных дней.
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Интерфакс