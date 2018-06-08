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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 8:00 08.06.2018 - 08:00

*** В связи с празднованием 12 июня Дня России изменен график рабочих и выходных дней. Суббота, 9 июня, будет рабочим днем. Выходными днями объявлены 10, 11 и 12 июня (воскресенье, понедельник и вторник). В связи с этим с 10 по 12 июня лента международных новостей будет выходить в режиме выходных дней. ***/ гг во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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