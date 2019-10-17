Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 13:47

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Спецсоветник и пресс-секретарь президента Туцрии Ибрагим Калын в четверг обсудил связанные с Сирией вопросы с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщает агентство "Анадолу".

Калын и Лаврентьев "сошлись во мнении о необходимости предотвращения угроз территориальной целостности Сирии, исходящих от террористических организаций", отмечает агентство.

Других подробностей встречи "Анадолу" не приводит.

В четверг также в Анкаре проходят встречи между высокопоставленными чиновниками Турции и США. В Турцию из США на переговоры вокруг ситуации в Сирии прибыли вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и другие американские представители.

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