Лаврова ждут с визитом в Марокко
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить Рабат с визитом.
"Для меня большая радость встретиться с вами, господин министр. Надеюсь, это не помешает нам с вами встретиться в Рабате", - сказал Н.Бурита в четверг в начале переговоров "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
1ви ав
Интерфакс