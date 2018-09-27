Лаврова ждут с визитом в Марокко

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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 16:14 27.09.2018 - 16:14

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить Рабат с визитом. "Для меня большая радость встретиться с вами, господин министр. Надеюсь, это не помешает нам с вами встретиться в Рабате", - сказал Н.Бурита в четверг в начале переговоров "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 1ви ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс