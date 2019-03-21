Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 17:42

Сан-Марино. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Глава российского МИД Сергей Лавров возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане в Сан-Марино.

Скульптура плачущего мальчика работы Ванди Ренцо Йарно была установлена в центре Сан-Марино в 2006 году в память о детях, погибших при захвате заложников в школе в Беслане в 2004 году.

Возложение цветов стало последним пунктом программы официального визита С.Лаврова в Сан-Марино.

В результате теракта в Беслане погибло 333 человека, большинство из которых составили заложники террористов, включая 186 детей.

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