Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 23:40

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия готова оказывать содействие Судану как во внутренних, так и внешнеполитических вопросах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рады, что дело в Судане движется. Мы стараемся быть полезными, и в ваших внутренних вопросах, и в отношениях с вашим соседом", - сказал Лавров, открывая встречу с премьер-министром Судана Абдуллой Хамдуком "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота страной руководил переходный военный совет, продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти. В итоге в августе в Судане было сформировано переходное правительство, его возглавил Абдулла Хамдук.

1ва тг

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