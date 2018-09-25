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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводят встречу "на полях" Генассамблеи ООН, передает корреспондент "Интерфакса".

С.Лавров и Й.Столтенберг обменялись приветственными словами, затем продолжили переговоры за закрытыми дверями.

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Интерфакс