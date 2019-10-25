Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 13:00

Киркенес (Норвегия). 25 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что вопрос о помиловании гражданина Норвегии Фруда Берга, осужденного за шпионаж, будет рассмотрен оперативно.

"Господин Берг был осужден по статье "шпионаж". Он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени. Результаты вы узнаете", - сказал Лавров на брифинге в Киркенесе по итогам переговоров с норвежской коллегой.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.

16 апреля 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 года колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии обвинения, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Защита настаивала на том, что "обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления".

Накануне Московская комиссия по помилованию рекомендовала помиловать Берга, сообщила "Интерфаксу" член комиссии, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Прошение Берга рассмотрено, рекомендовано его помиловать. Документы направлены в администрацию президента РФ", - сказала Потяева.

Вс де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!