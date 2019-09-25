Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 22:55

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценивает работу Мишель Бачелет на посту Верховного комиссара ООН по правам человека.

Открывая встречу "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров осведомился у верховного комиссара о том, как у нее идут дела, на что Бачелет ответила, что "пережила год на посту".

"Считаю, что вы его пережили с позитивными результатами для управления", - сказал, в свою очередь, глава МИД РФ.

Бачелет добавила, что старается "работать со всеми странами для общего блага".

1ва гс

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