Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценивает работу Мишель Бачелет на посту Верховного комиссара ООН по правам человека.
Открывая встречу "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров осведомился у верховного комиссара о том, как у нее идут дела, на что Бачелет ответила, что "пережила год на посту".
"Считаю, что вы его пережили с позитивными результатами для управления", - сказал, в свою очередь, глава МИД РФ.
Бачелет добавила, что старается "работать со всеми странами для общего блага".
1ва гс