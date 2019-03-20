Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 4:14

Женева. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду примет участие в пленарном заседании Конференции по разоружению (КР) в Женеве и поднимет тему предотвращения гонки вооружений в космосе.

"20 марта министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров примет участие в пленарном заседании Конференции по разоружению (КР) в Женеве. В своём обращении к этому важнейшему переговорному разоруженческому форуму он изложит подходы России к ключевым проблемам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в свете развития ситуации в этой области", - сообщила на брифинге на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что "российским приоритетом на КР остаётся выработка многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов".

"Предпринятые в последнее время США целенаправленные шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе созданию группировки средств ПРО космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам", - подчеркнула она.

"Надеемся на скорейший запуск переговоров на КР по данному вопросу, имеющему крайне важное значение в контексте поддержания международной безопасности и стратегической стабильности", - отметила М.Захарова.

Она также напомнила, что в 2016 году российская сторона выступила с инициативой подготовки на этом форуме международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (МКХБТ).

"Рассчитываем на подключение к предметной работе по российской инициативе всех заинтересованных государств", - сказала официальный представитель российского МИД.

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