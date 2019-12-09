Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 12:17

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Вашингтон, запланированного на 10 декабря, как ожидается, будет принят американским президентом Дональдом Трампом.

"10 декабря Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Майком Помпео", - сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

По его словам, "предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня".

Ранее в понедельник в МИД РФ сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео. "В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - отметили на Смоленской площади.

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