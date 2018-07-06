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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 5:35 06.07.2018 - 05:35

Вена. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Вене примет участие в министерском заседании Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программы (ИЯП), которая пройдет при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Встреча глав МИД стран (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия), подписавших соглашение с Ираном, пройдет впервые после выхода США из иранской сделки 8 мая этого года. Последний раз Совместная комиссия по СВПД на министерском уровне собиралась в сентябре 2017 года "на полях" генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда встреча проходила при участии США.

По заявлениям иранской стороны, в Тегеране рассчитывают, что на предстоящей встрече будут обсуждаться шаги европейцев по спасению соглашения. Ранее представители Ирана неоднократно подчеркивали, что сохранят свое участие в СВПД до тех пор, пока будут видеть в этом выгоду для себя.

Накануне встречи министерской "пятерки", созываемой по инициативе Ирана, в Москве подтвердили готовность российской стороны выполнять свои обязательства по СВПД "пока это делают остальные участники".

"Предпримем все усилия для сохранения и поддержания устойчивости СВПД", - заявили в МИД РФ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства также говорилось, что Россия "намерена продолжать развитие торгово-экономического взаимодействия с Ираном" несмотря на восстановление американских санкций в отношении Тегерана.

"Будем защищать наше сотрудничество с Ираном от воздействия экстерриториальных санкций. Необходимые для этого механизмы у нас имеются", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ напомнили, что оставшиеся участники СВПД "продолжают активную работу по выработке мер, которые позволили бы сохранить эту важную договоренность, теперь уже без участия США".

"Судьба СВПД зависит во многом от того, насколько удастся найти новый баланс политико-экономических интересов, который позволил бы обеспечить получение Ираном причитающихся ему экономических выгод после одностороннего выхода США из этой договоренности. Исходим также из того, что интересы в области торгово-экономического сотрудничества с Ираном всех участников СВПД должны быть надежно защищены", - заявили в МИД России.

Как заявил ранее на этой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Вашингтон должен увидеть, насколько позиция участников СВПД отличается от линии, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа, важно защитить сделку от развала.

"Я думаю, что в любом случае сейчас очень важно было бы консолидировано всем вместе детально высказаться на эту тему, а предварить это высказывание детальным обсуждением, анализом происходящего и в общем обеспечить такой импульс с этого мероприятия, который позволил бы продолжить энергичную работу по защите договоренности от развала, по защите интересов экономических операторов", - сказал С.Рябков журналистам в Москве.

"В этом направлении есть некоторое движение, но оно недостаточно, требуются дополнительные усилия, и конечно послать такой сигнал в Вашингтон, чтобы там тоже видели, насколько позиция участников СВПД без США отличается от той линии, которую проводит администрации Трампа", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

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