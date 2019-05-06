Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 17:36

*** По его словам, попытка военного решения ситуации в Венесуэле будет катастрофой

Рованиеми (Финляндия). 6 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит в Вашингтоне и европейских столицах сторонников силового решения кризиса в Венесуэле.

"Я из моих контактов с американскими и другими коллегами - европейскими, латиноамериканскими - не вижу сторонников безоглядного военного решения", - сказал он журналистам.

Глава российского дипведомства выразил надежду, что подобное понимание "будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим".

С.Лавров утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналиста, есть ли понимание, о котором он говорит, и у американских дипломатов.

Говоря о возможности о военной интервенции в Венесуэлу, министр напомнил, что Москва категорически против каких-либо военных действий где бы то ни было в нарушение международного права.

"Применение силы может санкционировать только Совет безопасности ООН, либо она может быть применена в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного, никаких вариантов не наблюдается в Венесуэле", - продолжил С.Лавров.

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