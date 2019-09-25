Лавров в четверг встретится с главой МИД Сирии Муаллемом - источник
Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет встречу с сирийским коллегой Валидом Муаллемом "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации.
"Встреча с главой МИД Сирии состоится 26 сентября", - сказал собеседник агентства.
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