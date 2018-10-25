Лавров дважды до конца года побывает в Италии - Посол РФ в Риме
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров два раза до конца нынешнего года посетит Италию, заявил в четверг посол России в этой стране Сергей Разов.
"Есть понимание того, что министр иностранных дел Российской Федерации Лавров дважды до конца года побывает в Италии", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
С.Разов пояснил, что министр примет участие "в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане и на римской, очень представительной, конференции по Средиземноморью".
Ранее сообщалось, что заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 6-7 декабря.
1во ан
Интерфакс