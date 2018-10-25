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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 20:59 25.10.2018 - 20:59

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров два раза до конца нынешнего года посетит Италию, заявил в четверг посол России в этой стране Сергей Разов.

"Есть понимание того, что министр иностранных дел Российской Федерации Лавров дважды до конца года побывает в Италии", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

С.Разов пояснил, что министр примет участие "в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане и на римской, очень представительной, конференции по Средиземноморью".

Ранее сообщалось, что заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 6-7 декабря.

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