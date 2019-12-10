Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 17:45

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров оставил запись в книге почетных гостей госдепартамента США, пожелав его сотрудникам работать на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях.

Соответствующая фотография размещена на странице официального представителя МИД России Марии Захаровой в фейсбуке.

"С наилучшими пожеланиями всем сотрудникам госдепа в их служении конституции США и уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях", - написал глава МИД РФ.

Лавров сделал запись перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео, которая проходит во вторник в Вашингтоне. Ожидается, что позднее в этот же день российский министр будет принят президентом США Дональдом Трампом.

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