Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров оставил запись в книге почетных гостей госдепартамента США, пожелав его сотрудникам работать на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях.
Соответствующая фотография размещена на странице официального представителя МИД России Марии Захаровой в фейсбуке.
"С наилучшими пожеланиями всем сотрудникам госдепа в их служении конституции США и уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях", - написал глава МИД РФ.
Лавров сделал запись перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео, которая проходит во вторник в Вашингтоне. Ожидается, что позднее в этот же день российский министр будет принят президентом США Дональдом Трампом.
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