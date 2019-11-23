Этот контент был опубликован 23 ноября 2019 г. 11:10

Мадрид. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Испании Хосеп Боррель заявил в субботу, что его российский коллега Сергей Лавров заверил, что ничего не знает о предполагаемых попытках РФ при помощи спецслужб повлиять на внутриполитические события в Каталонии.

Испанский министр пояснил агентству ЭФЭ, что поднял эту тему с Лавровым в Японии, и тот сказал ему, что "ничего не знает" о данной истории.

При этом, по словам Борреля, сам он "мало что смог рассказать" Лаврову по этой теме, поскольку не обладает о ней большим объемом информации.

В ноябре некоторые испанские СМИ сообщили, что, по их данным, в Мадриде расследуют деятельность российских спецслужб в Каталонии, часть жителей которой в последние годы активно выступают за независимость от Испании.

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