Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 20:18

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В Москве выражают позитивный настрой на сотрудничество с Джоном Салливаном в случае его утверждения на пост посла США в России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем его как высокопрофессионального, опытного дипломата. Будем рады с ним сотрудничать", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

При этом глава МИД РФ отметил, что российская сторона "исходит из того, что и наш посол в Вашингтоне будет получать такую же поддержку".

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